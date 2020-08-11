Где узбекистанцам будет удобно заряжать электромобили — мнение эксперта

В Узбекистане планируется создать так называемые комбинированные заправки, сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев. По его словам, сейчас ведутся детальные расчеты.
Комментируя эту новость, эксперт Института транспорта Высшей школы экономики Павел Зюзин отметил, что республике в первую очередь понадобится специальное оборудование, которое, по его данным, там пока не производят. Следующий важный момент — где именно будут находиться станции для подзарядки. Ставить их там, где нет ничего, кроме АЗС, нецелесообразно, отметил он.
"Заправка бензином или природным газом — быстрый процесс, а электромобиль заряжается довольно длительное время — примерно 40-50 минут. Поэтому такие сервисы могут развиваться в первую очередь в содружестве с владельцами крупных торговых центров. Приезжая в ТЦ, люди перед шопингом оставляют машины на парковках и те заряжаются. Можно арендовать парковочные места и по соглашению с администрацией торгового центра дооснастить их необходимым оборудованием", — сказал Зюзин.
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