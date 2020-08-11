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Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Павла Зюзина

Где узбекистанцам будет удобно заряжать электромобили — мнение эксперта

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200811/14752957/Gde-uzbekistantsam-budet-udobno-zaryazhat-elektromobili--mnenie-eksperta.html

Эксперт Института транспорта Высшей школы экономики Павел Зюзин о том, как не прогадать с расстановкой станций для подзарядки электромобилей в республике.

Радио
Где узбекистанцам будет удобно заряжать электромобили — мнение эксперта

В Узбекистане планируется создать так называемые комбинированные заправки, сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев. По его словам, сейчас ведутся детальные расчеты.

Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Павла Зюзина
Есть ли будущее у электрокаров в Узбекистане — мнение автоэксперта
В частности, ожидается, что на АЗС "Узбекнефтегаза" будут установлены колонки для зарядки электромобилей. 

Комментируя эту новость, эксперт Института транспорта Высшей школы экономики Павел Зюзин отметил, что республике в первую очередь понадобится специальное оборудование, которое, по его данным, там пока не производят. Следующий важный момент — где именно будут находиться станции для подзарядки. Ставить их там, где нет ничего, кроме АЗС, нецелесообразно, отметил он.

"Заправка бензином или природным газом — быстрый процесс, а электромобиль заряжается довольно длительное время — примерно 40-50 минут. Поэтому такие сервисы могут развиваться в первую очередь в содружестве с владельцами крупных торговых центров. Приезжая в ТЦ, люди перед шопингом оставляют машины на парковках и те заряжаются. Можно арендовать парковочные места и по соглашению с администрацией торгового центра дооснастить их необходимым оборудованием", — сказал Зюзин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, автомобили



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