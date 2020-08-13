"Все до банальности просто" — Гусев о причинах угроз Помпео в адрес России

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Москве "огромной ценой" за возможный сговор с талибами. Доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев объяснил, с чем связано это заявление.

Радио "Все до банальности просто" — Гусев о причинах угроз Помпео в адрес России

России придется заплатить "огромную цену", если подтвердятся сообщения о том, что она предлагала деньги талибам за убийство американских военных в Афганистане, заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Мы не будем это терпеть", — подчеркнул он.

В конце июня газета The New York Times опубликовали статью, в которой обвинила спецслужбы РФ в причастности к убийствам американцев в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело. В МИД России назвали этот материал "незатейливым вбросом" и "чушью", а президент США Дональд Трамп — "еще одной заказной статьей". Он также призвал газету раскрыть свой источник.

Официальный представитель политического офиса радикального "Талибан"* Сухейль Шахин в начале августа заявил , что в публикациях о "подкупе" Россией сторонников движения нет ни слова правды. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.

Комментируя высказывание Майка Помпео, доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев отметил, что США выработали определенную тактику в отношении России: "сейчас — талибы, раньше были обвинения во вмешательстве в выборы". И это будет продолжаться, уверен эксперт.

"Просто будут выискивать негативные тенденции в отношении России. Они действуют асимметрично, а не в канве внешнеполитического тренда — то кибербезопасность, то выборы, то нашли Скрипалей, теперь — талибы. Поэтому стоит ожидать, что санкционное давление на Россию будет продолжаться и усиливаться. <…> Все до банальности просто: Соединенные Штаты сели на того "санкционного конька" и будут ехать на нем еще достаточно долго. Сами талибы заявили, что никакого сговора с Россией не было, и по большому счету, нам это не нужно. Но США его "находят", потом еще чего-нибудь "найдут", — сказал Гусев в эфире радио Sputnik.

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* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация