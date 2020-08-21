Министр торговли Казахстана: наш ключевой партнер в регионе — это Узбекистан

"Мы рассматриваем Ташкент в качестве нашего ключевого партнера в Центральной Азии и крупнейшего рынка сбыта. Главы двух государств поставили перед нами задачу – удвоить в ближайшие годы товарооборот с Узбекистаном, до 10 миллиардов долларов", — отметил Султанов.
По его словам, не последнее значение имеет создающийся Международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".
Министр отметил, что власти Казахстана и Узбекистана уже приступают к реализации совместной дорожной карты по его созданию.
Ранее эксперты отмечали, что данный проект выгоден для обеих сторон. Для Узбекистана, в частности, это может быть один из ключевых инструментов для реализации импортных поставок товаров в РФ, страны Европы.
Также центр может стать реальным "сухим портом" для движения товаров из Азии в Европу и обратно, что, опять же, выгодно Узбекистану.
Кроме того, это возможность для создания кластерных зон промышленных предприятий, что придаст проекту очень мощный экономический импульс.
Полный комментарий главы Министерства торговли Казахстана слушайте в аудиозаписи.