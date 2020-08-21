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Служба центральных коммуникаций

Министр торговли Казахстана: наш ключевой партнер в регионе — это Узбекистан

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200821/14812101/Ministr-torgovli-Kazakhstana-nash-klyuchevoy-partner-v-regione--eto-Uzbekistan.html

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что главы обеих республик поставили амбициозную задачу — довести товарооборот в ближайшие годы до 10 миллиардов долларов.

Радио
Министр торговли Казахстана: наш ключевой партнер в регионе — это Узбекистан
"Мы рассматриваем Ташкент в качестве нашего ключевого партнера в Центральной Азии и крупнейшего рынка сбыта. Главы двух государств поставили перед нами задачу – удвоить в ближайшие годы товарооборот с Узбекистаном, до 10 миллиардов долларов", — отметил Султанов.

По его словам, не последнее значение имеет создающийся Международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия". 

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Министр отметил, что власти Казахстана и Узбекистана уже приступают к реализации совместной дорожной карты по его созданию.

Ранее эксперты отмечали, что данный проект выгоден для обеих сторон. Для Узбекистана, в частности, это может быть один из ключевых инструментов для реализации импортных поставок товаров в РФ, страны Европы.

Также центр может стать реальным "сухим портом" для движения товаров из Азии в Европу и обратно, что, опять же, выгодно Узбекистану.

Кроме того, это возможность для создания кластерных зон промышленных предприятий, что придаст проекту очень мощный экономический импульс.

Полный комментарий главы Министерства торговли Казахстана слушайте в аудиозаписи.

Теги:
Экономика, товарооборот, Торговля, Узбекистан, Казахстан



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