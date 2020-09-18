Эксперт об открытии границ Узбекистана: туристы сами принимают решение

Каждая страна принимает меры, сохраняя баланс между эпидемиологической и социально-экономической обстановкой в государстве, считает руководитель департамента здравоохранения МФ ОККиКП Даврон Мухамадиев.

Радио Эксперт об открытии границ Узбекистана: туристы сами принимают решение

Республиканская специальная комиссия приняла решение с 1 октября ослабить ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска. Туристические группы разрешили не помещать на карантин в том случае, если у них не наблюдаются симптомы заболевания.

При этом туркомпании должны будут документально убедиться в том, что все приезжающие путешественники сдали ПЦР-тест на коронавирус.

В интервью Sputnik Узбекистан эксперт рассказал, что все страны в вопросе ослабления либо усиления карантинных мер учитывают не только эпидемиологический, но и социально-экономические факторы, потому что стоит вопрос - выдержит ли экономика стран если будут сохранятся эти ограничения.

Многие страны (Западная, Центральная Европа, Россия, Турция) ослабили ограничения с мая-июня. Сейчас этот процесс идет в Центральной Азии.

"То, что сохраняется контроль, в частности карантин для туристов - это очень правильно, потому что без эпидемиологического контроля невозможно, - считает эксперт. - Сейчас многие страны после ослабления карантинных мер, вновь их усилили".

Узбекистан принял решение туристов из "красных" зон отправлять на двухнедельных карантин. Теперь туристы должны сами решить - есть ли смысл отправляться в такое "путешествие".

Было много обсуждения вокруг открытия учебных учреждений. Каждая страна принимает меры, сохраняя баланс между эпидемиологической и социально-экономической обстановкой в государстве.

Руководитель департамента здравоохранения МФ ОККиКП (Европейский регион) Даврон Мухамадиев о том, что Узбекистан все делает верно, как страны ЦА и мира открывают/закрывают границы, о правильных карантинных мерах, что важно учитывать в этом случае, о первой и второй волне и др. Спикер также упоминает ситуацию со школами и вузами, почему из решили-таки открыть этой осенью.