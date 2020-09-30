Эксперт пояснил, почему повышается стоимость алкоголя

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал ситуацию, связанную с повышением цены на алкогольную продукцию.

Радио Вадим Дробиз о повышении цен на алкогольную продукцию

По словам эксперта, был период, когда из Узбекистана в Россию поставлялось много виноматериала, сейчас импортируются и готовые бутилированные вина.

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Гендиректор отметил, что РФ, страны СНГ и ЕАЭС каждый год повышают цены на алкогольную продукцию, так как это связано в первую очередь с ростом ставки акциза. За последние несколько лет она повысилась в среднем на 4-5%, добавил спикер.

" В 2012-2014 гг. была проведена акцизная реформа, когда ставка акциза на крепкий алкоголь выросла в два раза за три года. Легальный рынок обвалился, и государство признало эту реформу провальной. Потом лет пять не повышали ставку. До этого повышали, примерно, на 10%", - объяснил Вадим Дробиз.

Кроме того, как сообщает эксперт, рост цен связан и с инфляцией, когда дорожают комплектующие, а также стоимость спирта.

"Примерно на 5-7 % каждый год алкоголь дорожает в любой стране бывшего постсоветского пространства. Это совершенно нормально", - сказал Дробиз.

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