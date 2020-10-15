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Владимир Кошелев
Царь град

Кошелев: готовившие теракт в Волгограде ничем не отличаются от нацистов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201015/15192438/Koshelev-gotovivshie-terakt-v-Volgograde-nichem-ne-otlichayutsya-ot-natsistov.html

Заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев убежден, что для предотвращения терактов в России нужно вести агентурную работу не только внутри страны, но и на дальних подступах, откуда они приходят.

Сотрудники ФСБ и спецназа ликвидировали двух боевиков в Волгограде. Уроженцы Узбекистана, состоявшие в террористической ячейке "Катиба Таухид валь-Джихад", планировали серию атак на ключевые объекты города, в том числе на мемориале "Родина-мать".

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Кошелев: готовивших теракт в Волгограде можно сравнивать с нацистами
В ходе спецоперации также был обнаружен тайник боевиков с оружием, компонентами для взрывных устройств и боеприпасами. При попытке задержания предполагаемые террористы открыли огонь и были уничтожены.

"Учитывая сакральность этого города для граждан России, да и для всего Советского Союза, этих боевиков можно вполне сравнить с гитлеровскими нацистами. Причем я бы не стал умалчивать, из каких стран приезжают к нам в гости такие бармалеи. Сейчас на южном Кавказе продолжается кровопролитие и там тоже немало лиц, управляемых третьими странами. Мы должны обезопасить себя и ликвидировать подобных незваных гостей далеко на подступах", — подчеркнул Кошелев.

© Sputnik / Kirill Braga
Уроженцы Узбекистана планировали теракт в Волгограде — видео
Он также добавил, что сам факт ликвидации ячеек террористов свидетельствует о том, что спецслужбы не дремлют и хорошо знают свое дело. Ведется постоянная агентурная работа по выявлению потенциальных и реальных террористов. Также необходимо вести диалог с мигрантами, с представителями национальных общин. Только комплексные меры позволят эффективно противостоять угрозе.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, Террористы, Волгоград, Россия



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