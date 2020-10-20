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Политолог, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Санат Кушкумбаев
Sputnik / Абзал Калиев

Почему ОДКБ не будет посылать миротворцев в Нагорный Карабах – мнение политолога

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (26)
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Заместитель директора казахстанского института стратегических исследований, политолог Санат Кушкумбаев отметил, что организация Договора о коллективной безопасности как военно-политический союз прежде всего ориентирована на защиту интересов стран-членов.

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Почему ОДКБ не будет посылать миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах – мнение политолога

Решение карабахского конфликта, подчеркнул эксперт, не входит в зону ответственности ОДКБ - нет соответствующего мандата. При этом Армения и Азербайджан являются для Казахстана и России важными партнерами, отметил спикер в интервью Sputnik Казахстан.

"У нас налажены стабильные дружественные отношения с обеими конфликтующими странами. К сожалению, сейчас мы видим горячую фазу этого конфликта. Он имеет большую предысторию, большой бэкграунд, но он, конечно, не может рассматриваться, скажем так, в фокусе ОДКБ", - сказал Кушкумбаев. 

Ранее Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях соглашения.

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Нагорный Карабах: какие условия для мира выдвигают Азербайджан и Армения?

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Также политолог Санат Кушкумбаев рассказал о причинах невмешательства ОДКБ в межэтнический конфликт в Кыргызстане в 2010 году.

Подробнее – слушайте в аудиофайле >>

 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (26)
Теги:
ОДКБ, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах



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