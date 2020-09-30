"Коронавирусная" миграционная амнистия: эксперты одобрили, мигранты не поняли

23 сентября посольство Узбекистана в России сообщило о продлении действия указа Владимира Путина "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения COVID-19" от 18 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Действие документа продлили до 15 декабря 2020 года. Согласно ему, граждане Узбекистана, которые находятся на территории РФ нелегально, могу воспользоваться правом легализовать свое пребывание, даже несмотря на срок истечения их регистрации и других документов.

Sputnik Узбекистан попросил узбекистанского консула в Санкт-Петербурге, экспертов и самих мигрантов дать оценку этой амнистии.

О ней объявили еще в апреле и затем несколько раз продлевали. Сначала она действовала до 15 июня, затем до 15 сентября. И вот теперь еще продлили до 15 декабря.

В Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге в ответ на запрос Sputnik Узбекистан пояснили, что 23 сентября 2020 года был подписан указ №580 "О внесении изменений в указ президента РФ от 18 апреля 2020 г. №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"В этой связи внесены изменения, которые затрагивают правовое положение иностранных граждан, в том числе граждан Узбекистана, которые находятся на территории Российской Федерации и осуществляют или планируют осуществлять свою трудовую деятельность", — уточнили в генконсульстве.

По вопросам оказания содействия соотечественникам касательно своего пребывания в России Генконсульство пообещало сообщить дополнительно.

Юристы одобрили

По словам юриста по миграционным вопросам Ильгизы Якшибаевой, амнистия подразумевает под собой следующие вещи: до 15 декабря 2020-го мигрант может обратиться в управление по вопросам миграции МВД и подать документы на новую регистрацию по месту жительства, разрешение на временное проживание или трудовой патент.

В этом случае его только оштрафуют на несколько тысяч рублей.

Однако если мигрант подаст документы после 15 декабря, то под эту амнистию он уже не попадет, и для него все может обернуться не только штрафом, но и депортацией с последующим запретом на въезд в РФ.

В то же время Якшибаева уточнила, что амнистия распространяется далеко не на всех мигрантов. В первую очередь, она коснется граждан Узбекистана, которые прибыли в Россию, начиная с середины января 2020-го (в период за 90 дней до 15 марта 2020-го).

Мигранты, которые находятся в РФ два и более лет, под амнистию попадут лишь частично. Тех граждан Узбекистана, которых по решению суда уже должны были депортировать и запретить им въезд, все равно в итоге выдворят на родину.

В то же время у мигрантов, которые находились в течение двух и более лет "в тени", зная о своем нарушении, но стараясь не попадаться полицейским, появился шанс. Их, при условии добровольного появления в управлении по вопросам миграции МВД, просто оштрафуют, но депортировать не будут.

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По словам юриста, продление амнистии — это еще один шанс для мигрантов легализоваться.

Точку зрения Якшибаевой поддержал и преподаватель кафедры конституционного права РАНХиГС Сергей Андрейцо. Он заявил, что амнистия — это достаточно хорошая и правильная идея, однако вопрос в том, как она будет реализовываться.

"А какие сейчас еще есть варианты? Люди полгода жили в России без оснований. Поэтому для того, чтобы не разбираться во всем этом, решили по такому пути пойти. Этой мерой закроют все эти нарушения", — пояснил юрист.

Мигранты не поняли

В то же время самим трудовым мигрантам из Узбекистана пока очень тяжело понять, в чем заключается суть амнистии.

По словам проживающего в Санкт-Петербурге строителя и отделочника по имени Мурат, в России он находится давно, а регистрацию последний раз продлевал уже после начала пандемии и ввода в стране ограничительных мер из-за коронавируса — в апреле 2020 года.

Примерно с этого момента Мурат не может полноценно работать, поскольку у него нет трудового патента, а бывший работодатель попал в тяжелое финансовое положение.

Сначала Мурат жил на деньги, которые удалось накопить до начала пандемии, а в последние пару месяцев ему переводят средства из Узбекистана родственники. Он несколько раз безуспешно пытался попасть на вывозной рейс на родину, однако уже седьмой месяц не может этого сделать.

Единственным положительным моментом в ситуации оказалось то, что жену и дочь Мурат смог отправить из Санкт-Петербурга в Узбекистан еще да начала пандемии, и сейчас о них заботятся другие члены семьи.

Отметим, что в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге отрицают тот факт, что мигранты не могут улететь в родную страну. По словам его представителя, самолеты в Ташкент летают уже как месяц и любой гражданин РУз может купить на них билет.

Также Мурат рассказал, что в июле, по истечении трехмесячного срока, пытался продлить свою регистрацию.

"Однако тогда мне сказали, что ее продлят автоматически из-за коронавируса. В итоге на руках у меня есть только сделанная в апреле регистрация и юридически я вроде как нелегал", — пояснил мужчина.

Он рассказал, что в начале сентября на станции метро "Сенная площадь" его остановили полицейские. Они подтвердили Мурату, что он действительно находится на нелегальном положении, однако в то же время задерживать и штрафовать отделочника не стали, руководствуясь как раз указом президента от 18 апреля.

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В то же время они посоветовали Мурату побыстрее сделать себе трудовой патент, обратившись в управление по вопросам миграции МВД, поскольку на тот момент срок миграционной амнистии заканчивался 15 сентября, а о его продлении до 15 декабря стало известно только на днях. После этого сотрудники МВД отпустили мигранта.

"Если мне и делать сейчас трудовой патент, то только сразу на год. А он стоит сейчас, как мне сказали, 36 тысяч рублей. Если бы у меня были эти деньги, то я бы давно купил себе билет на родину и улетел. Однако на вывозной рейс еще и очень трудно попасть", — пояснил Мурат.

Он добавил, что все-таки попытается в ближайшие два месяца вернуться в Узбекистан, и если этого не получится сделать, то до 15 декабря постарается сделать себе новый трудовой патент.

Однако Мурат в то же время не знает, где ему найти на него деньги. Скорее всего, ему придется снова просить денег у родственников или договариваться о рассрочке выплат за патент с будущим работодателем.