Медэксперт рассказала, что нужно делать при симптомах, похожих на COVID-19

Радио Медэксперт рассказала, что нужно делать при симптомах, похожих на COVID-19

Как считает глава исследовательского медцентра, не стоит паниковать при первых проявлениях насморка, кашля или незначительной слабости. Она утверждает, что не всегда эти симптомы свидетельствуют об инфицировании коронавирусом, а могут быть обычной сезонной простудой.

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По мнению медэксперта, не стоит моментально звонить в службу скорой медицинской помощи, если появились симптомы простудного заболевания, но поставить в известность лечащего врача все же стоит. Он проведет беседу с пациентом, выяснив все обстоятельства, и сможет сделать дальнейшие выводы, в случае необходимости назначит адекватное лечение, добавила специалист в сфере медицины.

"В первую очередь необходимо обеспечить себя отдельной посудой, изолироваться дома, не выходить на работу, уведомив начальство по телефону о плохом самочувствии. Необходимо в обязательном порядке позвонить в поликлинику, за которой вы закреплены, рассказать о своем самочувствии", - подчеркнула Оксана Драпкина.

По ее словам, после поступления сигнала медикам человек находится под постоянным наблюдением врачей. У них есть четкие инструкции, как действовать по отношению к каждому конкретному пациенту, считает медик. В течение нескольких дней врач поймет, заражен ли человек коронавирусом нового типа, либо все же это - обычное ОРВИ, отметила эксперт.

"Я бы посоветовала специфического лечения без назначения врача не предпринимать. При температуре тела выше 38 градусов необходимо принимать жаропонижающие препараты", - сказала Драпкина.

Директор медицинского центра также порекомендовала сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Больному достаточно предупредить врачей по телефону, чтобы обрести уверенность в том, что его не оставят один на один с заболеванием, заключила эксперт.

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