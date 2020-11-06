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Оксана Драпкина.
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Медэксперт рассказала, что нужно делать при симптомах, похожих на COVID-19

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Директор российского Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила, какие действия необходимо предпринимать при первых признаках общего недомогания.

Радио
Медэксперт рассказала, что нужно делать при симптомах, похожих на COVID-19

Как считает глава исследовательского медцентра, не стоит паниковать при первых проявлениях насморка, кашля или незначительной слабости. Она утверждает, что не всегда эти симптомы свидетельствуют об инфицировании коронавирусом, а могут быть обычной сезонной простудой.

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По мнению медэксперта, не стоит моментально звонить в службу скорой медицинской помощи, если появились симптомы простудного заболевания, но поставить в известность лечащего врача все же стоит. Он проведет беседу с пациентом, выяснив все обстоятельства, и сможет сделать дальнейшие выводы, в случае необходимости назначит адекватное лечение, добавила специалист в сфере медицины.

"В первую очередь необходимо обеспечить себя отдельной посудой, изолироваться дома, не выходить на работу, уведомив начальство по телефону о плохом самочувствии. Необходимо в обязательном порядке позвонить в поликлинику, за которой вы закреплены, рассказать о своем самочувствии", - подчеркнула Оксана Драпкина. 

По ее словам, после поступления сигнала медикам человек находится под постоянным наблюдением врачей. У них есть четкие инструкции, как действовать по отношению к каждому конкретному пациенту, считает медик. В течение нескольких дней врач поймет, заражен ли человек коронавирусом нового типа, либо все же это - обычное ОРВИ, отметила эксперт.

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"Я бы посоветовала специфического лечения без назначения врача не предпринимать. При температуре тела выше 38 градусов необходимо принимать жаропонижающие препараты", - сказала Драпкина. 

Директор медицинского центра также порекомендовала сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Больному достаточно предупредить врачей по телефону, чтобы обрести уверенность в том, что его не оставят один на один с заболеванием, заключила эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан. 

Теги:
лечение, мнение эксперта, коронавирус



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