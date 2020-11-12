Байден несомненно приступит к афганскому вопросу - эксперт

По мнению эксперта, политика Байдена станет более предсказуемой и он не будет принимать решения столь категорично, как Дональд Трамп.

Радио Омар Нессар об афганской политике США: Байден хочет уйти с поднятой головой

Вскоре после инаугурации, новый президент США Джо Байден приступит к афганскому вопросу, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"На этом, весьма чувствительном для американцев направлении Байден будет действовать не столь категорично, как его предшественник Трамп, обещавший вывести контингент США чуть ли не к Новому году", - заявил эксперт.

По его мнению, политика Байдена станет более предсказуемой и он не будет принимать решения столь категорично, как Дональд Трамп.

"Он будет делать это с поднятой головой, это потребует пересмотра подходов, но в целом я не думаю, что они откажутся от вывода войск", - добавил Нессар.

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Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, выиграл Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.