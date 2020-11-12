Почему Абдулла Абдулла приезжал в Узбекистан? Мнение политолога Верхотурова

Политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров оценил ситуацию с межафганскими переговорами и напомнил о роли Узбекистана в стабилизации ситуации в ИРА.

Радио Почему Абдулла Абдулла приезжал в Узбекистан? Мнение политолога Верхотурова

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла посетил Узбекистан с рабочим визитом. Он встретился с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, также иностранного политика принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Во время переговоров с главой государства Абдулла Абдулла высоко оценил усилия узбекской стороны по запуску мирных межафганских переговоров и консолидации действий международного сообщества по стабилизации ситуации в ИРА.

Также он отметил вклад Узбекистана в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.

Говоря о ситуации с межафганскими переговорами в целом, политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров отметил, что они "идут очень тяжело".

"Однозначных сдвигов не намечается. Вроде бы планировалось подписание большого мирного соглашения с "Талибаном"*, но опять что-то пошло не так, и все отложилось. Думаю, активные переговоры сейчас ведутся на местном уровне, с полевыми командирами <...>. Как раз именно в этих переговорах Узбекистан играет довольно важную роль. На севере Афганистана проживает много этнических узбеков, и там значение узбекского правительства всегда была довольно высоким. Именно поэтому доктор Абдулла ездил в Ташкент и вел переговоры", — сказал Верхотуров в беседе со Sputnik Узбекистан.

Также политолог отметил: "для (межафганских) переговоров нужна экономика, нужны деньги".

"Талибы, которые прекратят воевать, должны на что-то жить, за войну им платить не будут. Поэтому успех (межафганских) переговоров связан с успехом экономического развития. Так сложилось, что для Афганистана, если не принимать во внимание США, помощь от которых день ото дня становится все более туманной, самый надежный и благоприятный экономический партнер — это как раз Узбекистан, который поддерживает железнодорожную сеть, много чего производит", — отметил Верхотуров.

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* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран