Почему Абдулла Абдулла приезжал в Узбекистан? Мнение политолога Верхотурова

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла посетил Узбекистан с рабочим визитом. Он встретился с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, также иностранного политика принял узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
Также он отметил вклад Узбекистана в вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.
Говоря о ситуации с межафганскими переговорами в целом, политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров отметил, что они "идут очень тяжело".
"Однозначных сдвигов не намечается. Вроде бы планировалось подписание большого мирного соглашения с "Талибаном"*, но опять что-то пошло не так, и все отложилось. Думаю, активные переговоры сейчас ведутся на местном уровне, с полевыми командирами <...>. Как раз именно в этих переговорах Узбекистан играет довольно важную роль. На севере Афганистана проживает много этнических узбеков, и там значение узбекского правительства всегда была довольно высоким. Именно поэтому доктор Абдулла ездил в Ташкент и вел переговоры", — сказал Верхотуров в беседе со Sputnik Узбекистан.
Также политолог отметил: "для (межафганских) переговоров нужна экономика, нужны деньги".
Полный комментарий эксперта по Центральной Азии слушайте в радиоподкасте.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран