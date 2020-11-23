Кто из ЦА захочет получить "золотой" российский паспорт? Мнение эксперта

Инициатива о выдаче вида на жительство в РФ взамен на инвестиции может заинтересовать обеспеченных граждан центральноазиатских государств, считает эксперт по миграции Наталья Власова.

Радио Власова рассказала, кого из ЦА заинтересует ВНЖ в обмен на инвестиции

Российское Министерство экономического развития предложило выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Ожидается, что введение аналога "золотых паспортов" поможет не только привлечь дополнительные деньги, но и создать новые рабочие места.

По словам эксперта по миграции Натальи Власовой, такая практика распространена во многих странах. Человек покупает жилье не ниже определенной стоимости и получает право на ВНЖ.

Эксперт отметила, что подобные попытки в РФ уже предпринимались, но "все заглохло". В частности, несколько лет назад был принят закон, согласно которому иностранец может получить российское гражданство при внесении инвестиций, однако конкретная сумма до сих пор не определена.

"Для России это (введение аналога "золотых паспортов". — Прим. ред.) будет выгодно: в экономику будут вкладываться деньги, создаваться новые рабочие места", — сказала Власова в беседе со Sputnik Таджикистан.

Кто же может воспользоваться такой возможностью — получить ВНЖ в России взамен на инвестиции? Жителям дальнего зарубежья это не очень выгодно, считает эксперт, а вот обеспеченным гражданам центральноазиатских государств есть о чем подумать. Например, это будет интересно тем, кто хочет выучить своих детей в российских вузах.

Кроме того, жителей ЦА могут заинтересовать инвестиции в сельское хозяйство, предположила Власова.

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