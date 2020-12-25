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Временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН), профессор Алексей Маслов во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
© Sputnik / Нина Зотина

Маслов: Узбекистан и Таджикистан слабо используют главное преимущество в торговле

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201225/15680752/Maslov-Uzbekistan-i-Tadzhikistan-slabo-ispolzuyut-glavnoe-preimuschestvo-v-torgovle.html

И. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов назвал конкретные шаги, которые позволят двум государствам улучшить экономические показатели.

Радио
Маслов: Узбекистан и Таджикистан слабо используют главное преимущество в торговле

Информационное агентство Таджикистана "Азия плюс" со ссылкой на статистическое ведомство Таджикистана заявило о том, что таджикско-узбекский двусторонний товарооборот, после неуклонного роста высокими темпами за последние годы, замедлился в течение нынешнего, кризисного года.

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Торговые отношения между Узбекистаном и Таджикистаном все время находятся в тени развития двусторонних отношений Узбекистана с Китаем, Таджикистана с Китаем и России с Узбекистаном и Таджикистаном, считает Алексей Маслов.

Эксперт объясняет этот факт тем, что оба государства производят один и тот же вид продукции, поскольку находятся в одинаковых климатических зонах. В этом плане торговля какими-то уникальными продуктами и технологиями становится затруднительной.

"Зато Узбекистан и Таджикистан являются очень важными транспортными коридорами как для поставок в Китай, так и для возможных инвестиционных площадок России", - отметил спикер.

По мнению, Алексея Маслова, обе страны не до конца развили свое преимущество - возможности создания специальных экономических зон, которые должны были стимулировать инвестиционное взаимодействие. Хотя обе страны используют понятие приоритетных налоговых площадок, которые должны привлекать иностранных инвесторов.

В результате пандемии внутренний рынок в обеих странах заметно уменьшился. Если развивать транспортные коридоры и создавать большие технопарки на территории этих стран, в течение нескольких лет можно выйти из нынешней негативной ситуации, отметил эксперт.




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