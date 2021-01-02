Опять с Нового года? Как наконец бросить курить

С Нового года брошу обязательно! Сколько раз вы уже бросали курить и почему это с каждой новой попыткой все тяжелее?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?

Курение — не только физиологическая зависимость, но и устойчивые привычки, и образ жизни. Чтобы расслабиться, перестать "стрессовать", чтобы обсудить самые важные новости в курилке, и просто от скуки... Как бросить курить, если давно хочешь, но кажется, что силы воли нет совсем?

Почему аргументы здесь не работают? Лучше бросать сразу или постепенно, уменьшая количество сигарет? Поможет ли переход на электронные сигареты? Как реагировать на срывы, когда очередная попытка провалилась? И правда ли, что зависимость "спит" и бросить навсегда невозможно?

Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, наркологом Владой Титовой разбираемся, как попрощаться с зависимостью.

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