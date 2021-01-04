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Академик Межгосударственной академии труда и занятости, специалист в области демографии, миграции и рынка труда Людмила Максакова
Фото из личного архива Людмилы Максаковой

Максакова: Узбекистан повернул миграционную сферу в цивилизованное русло

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210104/15725011/Maksakova-Uzbekistan-povernul-migratsionnuyu-sferu-v-tsivilizovannoe-ruslo.html

Доктор экономических наук, академик Межгосударственной академии труда и занятости Людмила Максакова рассказала о реформах, которые реализовал Узбекистан за последний год в сфере трудовой миграции. Специалист отметила, что в этой области совершен настоящий прорыв.

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В последнее время произошло укрепление и либерализация управления миграционными процессами. Также приняли меры по внедрению системы безопасной и легальной трудовой миграции, рассказала в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, академик Межгосударственной академии труда и занятости Людмила Максакова.

"Мне очень отрадно отметить, что мы входим в число тех стран, которые стремятся перевести миграцию в цивилизованное русло", - заявила она.

По ее словам, за последние три года вышли очень важные документы, которые обеспечивают переход на новые формы трудовой миграции и усиление социальной защиты.

"Наш президент настроен на то, чтобы размеры внешней миграции сокращались. Особенно упор делается на уменьшение оттока квалифицированных специалистов. Для этих целей создаются фонды", - заключила эксперт.

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Сейчас открылся целый ряд представительств Узбекистана в принимающих странах, плюс созданы центры по предвыездной подготовке мигрантов. С Россией ведется очень большая работа.

В прошлые годы, по словам Максаковой, Узбекистан вообще не имел никакого межгосударственного сотрудничества с принимающими странами.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, радио, Аудио



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