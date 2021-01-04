Максакова: Узбекистан повернул миграционную сферу в цивилизованное русло

В последнее время произошло укрепление и либерализация управления миграционными процессами. Также приняли меры по внедрению системы безопасной и легальной трудовой миграции, рассказала в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, академик Межгосударственной академии труда и занятости Людмила Максакова.
"Мне очень отрадно отметить, что мы входим в число тех стран, которые стремятся перевести миграцию в цивилизованное русло", - заявила она.
По ее словам, за последние три года вышли очень важные документы, которые обеспечивают переход на новые формы трудовой миграции и усиление социальной защиты.
"Наш президент настроен на то, чтобы размеры внешней миграции сокращались. Особенно упор делается на уменьшение оттока квалифицированных специалистов. Для этих целей создаются фонды", - заключила эксперт.
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Сейчас открылся целый ряд представительств Узбекистана в принимающих странах, плюс созданы центры по предвыездной подготовке мигрантов. С Россией ведется очень большая работа.
В прошлые годы, по словам Максаковой, Узбекистан вообще не имел никакого межгосударственного сотрудничества с принимающими странами.