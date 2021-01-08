Серенко рассказал о главном позоре Трампа в Афганистане в 2020 году

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко подвел итоги 2020 года для ИРА и заметил, что ситуация в этой стране только усугубилась, а новой администрации в Вашингтоне, видимо, придется пересмотреть соглашения Трампа.

Радио Серенко: Трамп выбрал самый позорный вариант бегства из Афганистана

По словам политолога, 2020 год был тяжелее, чем предыдущие, в том числе и для Афганистана, где уже много лет идет война.

"Даже по афганской классификации, 2020 год выбивается из общего ряда и является одним из самых трагичных в истории современного Афганистана: выросло число жертв среди мирного населения, количество потерь среди военных и сил безопасности", - объяснил Серенко.

К сожалению, под разговоры о мире теми же талибами совершается больше злодеяний, чем это было в прежние годы, добавил спикер.

США заморозили вывод войск из Афганистана >>

Как считает эксперт, еще одним курьезом уходящего года стало подписание американцами и талибами "февральской сделки" по поводу вывода западных войск из Афганистана. Она стала фактически официальным признанием Вашингтоном "Талибана"* как политической силы, отметил специалист.

"На мой взгляд, сделка абсолютно никудышная, неэффективная, она не привела ни к одной из заявленных целей, кроме того, что американцы форсировали вывод своих войск. Бегство американцев из Афганистана получилось достаточно позорное, поскольку Трамп и его сторонники подписали самый неудобный вариант договора", - подчеркнул политолог, подытожив, что при новой администрации президента США этот процесс, вероятнее всего, будет пересмотрен.

Эта сделка привела не к миру в Афганистане, а к новому витку войны, подметил Серенко.

Также спикер пояснил, что "реанимация" ИГИЛ* в Афганистане привела к резкому всплеску террористической активности, как правило, в Кабуле.

"Боевики продолжают сотрясать афганскую столицу атаками, пытаясь доказать слабость, бессилие, неэффективность правительства Ашрафа Гани", - сказал эксперт.

В заключение он добавил, что в прошедшем году также проявилось расхождение политики США и НАТО в Афганистане.

*Террористические организации, запрещенные в России и Узбекистане

Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле Sputnuk Узбекистан.