Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби?
Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
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Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран?
Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби?
Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Новость о полном переходе учебного процесса во всех школах на очную форму обучения стала поводом для многочисленных дискуссий в соцсетях.
К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и другие профильные службы.
9 января пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты упал в воду неподалеку от острова Лаки.
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