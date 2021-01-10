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Мы все умрем. Но это не точно
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Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210110/15755081.html

Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран?

Радио
Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Придется ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженными пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби?

Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.

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