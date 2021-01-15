Суюмбаева рассказала о порядке начисления пенсии в странах ЕАЭС

Радио Суюмбаева рассказала о механизме начисления пенсии в странах ЕАЭС

С января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении лиц, трудящихся в странах Евразийского экономического союза.

Отмечается, что документ действителен на территории всех государств Евразийского экономического союза - России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Он определяет порядок и механизм экспорта пенсии между странами союза. Таким образом, пенсионные выплаты граждане ЕАЭС будут получать независимо от того, в какой из стран союза проживают.

Как сообщает директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева, в договоре предусмотрено, что право на пенсию (за исключением накопительной, по инвалидности и по случаю потери кормильца), возникает при наличии не менее одного года стажа работы.

"Пенсия будет начисляться согласно законодательству того государства, где он (гражданин - ред.) претендует на получение", - отметила Суюмбаева.

Трудящийся, проработавший в любой стране ЕАЭС, может претендовать на получение той части выплат, которую он отработал, добавила эксперт.

По словам директора Департамента, чтобы понять о преференциях, нужно знать, какие в странах существуют пенсионные системы.

"Например, в Беларуси это солидарная система, в Армении и Казахстане - накопительная, и смешанная - в РФ и Кыргызстане", - пояснила Паиза Суюмбаева.

Согласно мнению специалиста, у финансирования в странах также различные подходы, они отличаются и структурно - разный возраст, размер и источник пенсионных отчислений, а потому при существующих системах проблемными остаются вопросы с "формированием, сохранением, реализацией пенсионных прав.

"Граждане, которые работают на территории России, отчисляют пенсионные взносы, однако реализовывать они эти права не могут, потому что российское законодательство не позволяет это сделать. При переезде из одной страны в другую отсутствует экспорт пенсий. А в Казахстане и Кыргызстане эти права и вовсе не реализовывались", - объяснила Суюмбаева.

Также она информировала, что после достижения пенсионного возраста граждане смогут претендовать на выплаты в любой из стран. Кроме того, будет возможен "экспорт пенсии" одновременно из разных стран и суммирование общего стажа работы, уточнила специалист.

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"Пенсия будет перечисляться на банковский счет. Доставку средств непосредственно пенсионеру, если он проживает на территории другой страны, осуществляет компетентный орган страны проживания", - заключила директор Департамента трудовой миграции.

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