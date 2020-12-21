20:12 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

Увеличат ли пенсию в Узбекистане в два раза — ответ ведомства

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
269 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15646316/Uvelichat-li-pensiyu-v-Uzbekistane-v-dva-raza--otvet-vedomstva-RUz.html

В Пенсионном фонде отмечают, что перерасчет соответствующих денежных выплат осуществляется после опубликования Указа президента.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось сообщение о двукратном увеличении размера пенсий в Узбекистане. В пресс-службе Пенсионного фонда опровергли информацию.

В госучреждении отмечают, что перерасчет пенсий осуществляется после опубликования соответствующего Указа президента, о котором будет в обязательном порядке объявлено на официальном сайте Фонда.

"Внебюджетный Пенсионный фонд призывает пользователей социальных сетей проявлять бдительность не верить ложным сообщениям, полагаться только на официальные источники а также напоминает об ответственности за распространение ложной информации среди населения», — подчеркивают в ведомстве.
Преподаватель в пустом учебном классе школы
© Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане хотят разрешить учителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

Напомним: в декабре прошлого года стало известно о разработке новой концепции пенсионной реформы в Узбекистане, которая поможет сбалансировать систему. В соответствии с официальными данными, в 2019-м доходы Пенсионного фонда составили 24,2 триллиона сумов, а расходы – 28,9 триллиона. Для покрытия дефицита из бюджета республики было выделено около 4 триллионов сумов, а на следующий год утверждена сумма в 8 триллионов сумов.

Теги:
Бюджет, выплата, Узбекистан, пенсия, Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Сотрудник конвойной службы Управления по конвоированию УФСИН России
С вещами на вылет: РФ этапировала на родину 56 осужденных узбекистанцев
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться