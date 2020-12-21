Увеличат ли пенсию в Узбекистане в два раза — ответ ведомства

В Пенсионном фонде отмечают, что перерасчет соответствующих денежных выплат осуществляется после опубликования Указа президента.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось сообщение о двукратном увеличении размера пенсий в Узбекистане. В пресс-службе Пенсионного фонда опровергли информацию.

В госучреждении отмечают, что перерасчет пенсий осуществляется после опубликования соответствующего Указа президента, о котором будет в обязательном порядке объявлено на официальном сайте Фонда.

"Внебюджетный Пенсионный фонд призывает пользователей социальных сетей проявлять бдительность не верить ложным сообщениям, полагаться только на официальные источники а также напоминает об ответственности за распространение ложной информации среди населения», — подчеркивают в ведомстве.

Напомним: в декабре прошлого года стало известно о разработке новой концепции пенсионной реформы в Узбекистане, которая поможет сбалансировать систему. В соответствии с официальными данными, в 2019-м доходы Пенсионного фонда составили 24,2 триллиона сумов, а расходы – 28,9 триллиона. Для покрытия дефицита из бюджета республики было выделено около 4 триллионов сумов, а на следующий год утверждена сумма в 8 триллионов сумов.