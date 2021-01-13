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Пенсионеры стран ЕАЭС смогут получать выплаты в любом государстве союза

Пресс-служба Госкомтуризма
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15772153/Pensionery-stran-EAES-smogut-poluchat-vyplaty-v-lyubom-gosudarstve-soyuza.html

Документом определен порядок и механизм экспорта пенсии между странами союза. Он предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС - оно было ратифицировано странами-участниками союза до начала 2021 года, сообщают в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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"Основная цель документа - формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства", - информируется в релизе.
Леонид Холод
Из личного архива Леонида Холода
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Отмечается, что пенсионеры смогут получать деньги как в стране своего постоянного проживания, так и в том государстве, где они работали и выплачивали налоги.

Документом определен порядок и механизм экспорта пенсии между странами союза. Он предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

До перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Теги:
Узбекистан, ЕАЭС, Пенсионный фонд, пенсионный возраст, пенсионеры



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