Абдукамилов: выпускников-атомщиков не допустят сразу к пульту узбекской АЭС

Начальник управления науки, инноваций и подготовки кадров агентства "Узатом" Шавкат Абдукамилов рассказал, что ждет молодых специалистов атомной сферы прежде чем они полноценно получат доступ к управлению энергоблоком АЭС.

В Узбекистане к 2028 году планируется построить первую в Центральной Азии атомную станцию. Однако процесс подготовки персонала начат заблаговременно. В частности, кадров готовит не только единственный зарубежный филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте, но и отдельные специальные факультеты в ряде вузов республики.

Радио Абдукамилов: выпускников-атомщиков никто сразу не допустит к пульту АЭС

"Это совсем не означает, что выпускники-атомщики сразу после получения диплома получат доступ к управлению энергоблоками АЭС. Подготовка персонала – это непрерывный процесс. Так молодые специалисты будут активно участвовать и вникать в суть дела на стадии строительства и пуско-наладочных работ. Помимо этого, предусмотрены обязательные стажировки на аналогичных АЭС в России – в частности, в Нововоронеже. Помимо всего прочего, после запуска первого блока будет применена система дублирования, когда специалисты строящегося второго блока будут отрабатывать в учебных целях все действия вместе с коллегами уже работающего реактора", — пояснил представитель "Узатома".

По словам Шавката Абдукамилова, подготовка специалистов в такой важнейшей сфере как атомная энергетика не ограничивается вузовским образованием – это лишь первая ступень подготовки.

Кстати, первым объектом будущей АЭС в Узбекистане станет Учебно-тренировочный комплекс с полноразмерной моделью пульта управления. Именно на этом тренажере будущие операторы станции под руководством опытных коллег и инженеров будут оттачивать свои навыки и отрабатывать действия при возникновения любых нештатных ситуаций.

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