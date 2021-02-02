В РФ могут обязать трудовых мигрантов сдавать биометрию и медосмотр

Биометрия значительно упростит идентификацию тех лиц, чье пребывание в стране нежелательно, а медосмотр будет работать эффективно ради выявления опасных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В России могут обязать трудовых мигрантов сдавать биометрию и медосмотр, сообщает РИА Новости.

"Медосмотр будет работать эффективно ради выявления опасных заболеваний и проникновения их на территорию РФ, а биометрия значительно упростит идентификацию тех лиц, чье пребывание в стране нежелательно или если кто-то находится в розыске", - говорится в информации.

Изменения предлагается внести в закон "О дактилоскопической экспертизе".

Данным законопроектом предлагается установить, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора и продлевается на срок его действия. Если такой договор заключен на неопределенное время, то пребывание продлевается на срок до одного года с даты въезда, который может быть неоднократно продлен.

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Примечательно, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. Освобождены от процедуры будут отдельные категории иностранных граждан (недееспособные, не достигшие возраста восемнадцати лет, мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет, и женщины, достигшие возраста шестидесяти лет).

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Напомним, ранее комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается создать реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ.