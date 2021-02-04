Мощный рывок: что даст Узбекистану трансафганская железная дорога — Кириллова

Радио Мощный рывок: что даст Узбекистану трансафганская железная дорога — Кириллова

Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана во вторник сообщила о подписании дорожной карты по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". По словам вице-премьера РУз — главы МИВТ Сардора Умурзакова, проект поспособствует "кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии".

Председатель Научно-технического Совета Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова придерживается аналогичного мнения.

"Строительство железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" позволит Узбекистану и другим странам Центральной Азии существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через ЦА, — отметила Кириллова. — Хочу также отметить, что для строительства новой железной дороги выбранный маршрут весьма необычный. Сама магистраль, протяженность которой более 570 километров, будет пересекать Гиндукуш (горная система в ЦА. — Прим. ред.) в том месте, где высоты перевалов превышают 3,5 тысячи метров. Это будет одна из самых высоких железных дорог в мире".

При этом, отметила Алевтина Кириллова, по тому же направлению — между Мазари-Шарифом и Кабулом — уже проходит автодорога, и строительство железнодорожной магистрали будет опираться на уже существующую инфраструктуру, что обеспечит возможности доставки техники и необходимых материалов. Кроме того, по тому же маршруту проходят линии электропередачи из Узбекистана и Таджикистана в столицу Афганистана — это даст возможность сразу электрифицировать новую железную дорогу, а электрифицированная магистраль гораздо экономичнее.

"По экспертным оценкам, введение в эксплуатацию новой железной дороги в будущем позволит формировать транзитные потоки до 20 миллионов тонн ежегодно. А для Узбекистана данная магистраль — это, на мой взгляд, главное условие экономического рывка. Поскольку отрезок "Термез — Мазари-Шариф" уже действует, то в случае успешной реализации проекта и запуска транзитной железной дороги по Афганистану РУз не только получит новые возможности для развития экспорта своих товаров, но и станет в этой системе главной транзитной страной", — заявила Кириллова.

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