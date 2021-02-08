Таджикский специалист по миграции, профессор Российско-таджикского (Славянского) университета, автор книг "Все люди на Земле мигранты" и "Миграция – символ эпохи" Рахмон Ульмасов рассказал, почему в Худжанде планируют открыть узбекско-таджикистанский вуз.

Радио "Это только начало": эксперт о создании узбекско-таджикского вуза в Худжанде

На днях министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода сообщил об открытии в стране узбекско-таджикистанского университета. По его словам, предложение о создании совместного вуза поступило от Национального университета Узбекистана.

Эту новость прокомментировал таджикский специалист по миграции Рахмон Ульмасов.

Как сообщает эксперт, после открытия узбекско-таджикской границы и подписания ряда договоров между лидерами двух республик, во всех вузах Таджикистана произошел наплыв студентов из Узбекистана. Их количество увеличилось в разы, добавил спикер.

"У нас в каждом районе существовали узбекские школы, в университетах - узбекские группы, факультеты", - сказал Ульмасов.

Открытие совместного вуза в административном центре Согдийской области в Худжанде - это продолжение той старой традиции, которая существовала прежде, утверждает эксперт.

Он подчеркивает, что из общего количества населения Таджикистана узбеки занимают второе место, примерно, 12-15%.

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Учебное заведение поможет перейти на новый этап развития таджикско-узбекских отношений в подготовке кадров по всем направлениям, заверяет специалист.

"Худжандский государственный университет является одним из старых университетов Таджикистана, который сейчас носит имя Бободжана Гафурова. Этот вуз очень крепкий вуз. Он имеет хорошие кадры и огромный потенциал", - отметил Ульмасов.

Он добавил, что в Таджикистане и Узбекистане также построены совместные школы.

По мнению эксперта, это только начало, и путь сотрудничества будет продолжаться по всем направлениям, в том числе и в образовании.

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