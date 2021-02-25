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Эксперт Общероссийского движения Сильная Россия по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
Фото предоставлено пресс-службой "Офицеры России"

Юрист: кардинальных изменений в УК Узбекистана пока ждать не стоит

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Уголовные кодексы бывших советских республик по сей день схожи по своему содержанию, для их существенного обновления нужно время, отметил эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

Радио
Юрист: кардинальных изменений в УК Узбекистана пока ждать не стоит

Генпрокуратура Узбекистана опубликовала для общественного обсуждения проект Уголовного кодекса республики в новой редакции. Ожидается, что он начнет действовать с 1 января 2022 года.

В частности, планируется отменить уголовное наказание за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания, а также за клевету на конкурента, нарушение правил торговли или услуг и так далее.

Эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов считает, что эту работу можно только приветствовать. 

"Любая декриминализация преступлений позволяет гражданам более свободно, комфортно жить в своей стране и способствует тому, что зарубежный бизнес направляет в нее инвестиции", — отметил он. 

При этом эксперт сомневается, что стоит ждать каких-либо кардинальных изменений в уголовном законодательстве республики.

"Невзирая на смену курса, путь к демократическим преобразованиям будет достаточно долгим и непростым", — полагает Краснов.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, законодательство, Узбекистан, Уголовный кодекс



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