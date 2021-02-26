Кто выиграет от сотрудничества Узбекистана и Сбербанка — эксперт

Министр финансов РУз Тимур Ишметов и зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в четверг обсудили в Ташкенте перспективы двустороннего сотрудничества. На встрече была презентована экосистема Сбера и обсуждено партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что для Узбекистана сотрудничество со Сбербанком — это "поход за клиентом".
"Нажал кнопку — заказал пиццу, другую — оплатил заказ, третью — приехало такси. Все в одном приложении, связанном с одним банком. Для потребителя это хорошая вещь", — сказал Богданов в беседе со Sputnik Узбекистан.
Сбер старается включить в свою экосистему максимальный набор услуг, которыми пользуются его клиенты, отметил эксперт.
"Кроме того, идет сбор больших данных, которые позволяют анализировать поведение клиента, тенденции, настроения", — рассказал Богданов.
"Все сейчас идут в этом направлении, просто в России Сбер продвинулся дальше всех, это самый технологичный банк. Поэтому Узбекистан сотрудничает именно с ним", — заявил собеседник.
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