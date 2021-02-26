20:45 26 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.09
  • EUR12773.52
  • USD10549.65
Поиск
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Кто выиграет от сотрудничества Узбекистана и Сбербанка — эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
4310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210226/16085635/Ekspert-rasskazal-kto-vyigraet-ot-sotrudnichestva-Uzbekistana-i-Sberbanka.html

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов оценил перспективы партнерства между центральноазиатской республикой и самым технологичным банком РФ.

Радио
Кто выиграет от сотрудничества Узбекистана и Сбербанка — эксперт

Министр финансов РУз Тимур Ишметов и зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в четверг обсудили в Ташкенте перспективы двустороннего сотрудничества. На встрече была презентована экосистема Сбера и обсуждено партнерство в рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030".

Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
© Sputnik / Виталий Белоусов
Минфин Узбекистана намерен сотрудничать со Сбербанком в цифровизации
Экосистема Сбера — это набор цифровых сервисов для людей и бизнеса, необходимых для комфортной жизни и работы. В нее входят, например, "Самокат" (быстрая доставка продуктов в ряде городов), онлайн-кинотеатр Okko, СБЕР ЕАПТЕКА, платформа сервисов для бизнеса "Деловая среда".

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что для Узбекистана сотрудничество со Сбербанком — это "поход за клиентом".

"Нажал кнопку — заказал пиццу, другую — оплатил заказ, третью — приехало такси. Все в одном приложении, связанном с одним банком. Для потребителя это хорошая вещь", — сказал Богданов в беседе со Sputnik Узбекистан.

Сбер старается включить в свою экосистему максимальный набор услуг, которыми пользуются его клиенты, отметил эксперт.

"Кроме того, идет сбор больших данных, которые позволяют анализировать поведение клиента, тенденции, настроения", — рассказал Богданов.

"Все сейчас идут в этом направлении, просто в России Сбер продвинулся дальше всех, это самый технологичный банк. Поэтому Узбекистан сотрудничает именно с ним", — заявил собеседник.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Министерство финансов Узбекистана, Сбербанк, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Дистанционка is over: МИФИ вернулся на "очные рельсы" после карантина — фото
Робот-танцор и приветливое зеркало — в Ташкенте показали гаджеты будущего
Робот-танцор и приветливое зеркало — в Ташкенте показали гаджеты будущего
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться