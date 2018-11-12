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Иностранные рабочие во время проверки документов

От сумы до тюрьмы: россиян накажут за фиктивную регистрацию мигрантов

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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В стране вводится уголовное наказание за фиктивную регистрацию трудовых мигрантов в жилых помещениях. Согласно новому закону, нарушителей ждут не только крупные штрафы, но и реальные сроки заключения.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет лица без гражданства по месту пребывания в РФ как в жилом, так и в нежилом помещении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой в октябре прошлого года.

Иностранные рабочие
© Sputnik / Валерий Мельников
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Предполагается, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за три года, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Госдуму могут внести законопроект о культурной адаптации мигрантов. Цель его заключается в создании комфортных условий как для принимающей стороны, так и для самих мигрантов.

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Теги:
Мигранты, Уголовный кодекс, Россия



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