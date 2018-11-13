UzAirways снизила цены на направлении Ташкент – Самара – Ташкент

Самолеты из Ташкента в Самару и обратно летают раз в неделю — по субботам.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" снизила тарифы на маршруте Ташкент – Самара – Ташкент, сообщает пресс-служба национальной авиакомпании. Стоимость билетов изменилась с 9 ноября.

Рейсы из столицы Узбекистана в Самару и обратно выполняются один раз в неделю — по субботам. Для перевозок используются самолеты Airbus A320.

© Sputnik / Максим Богодвид Под стук колес: из Ташкента будет ходить прямой поезд в Казань

Цены представлены на сайте перевозчика. К примеру, улететь в Самару из Ташкента в предстоящую субботу, 17 ноября, можно минимум за 1 408 889 сумов (примерно 11 527 российских рублей).

Напомним, что с 14 декабря "Узбекские железные дороги" запустят новый рейс поезда "Ташкент – Москва". Состав будет совершать остановку на станции Каракалпакстан. Помимо этого, из Ташкента в Казань с 8 декабря начнет ходить прямой поезд.