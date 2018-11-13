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Процесс заваривания чая

Исследование: почему нужно выпивать чашку чая в день

CC0 / /pixabay
Общество
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Употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов, защищает от инсульта.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Всего одна чашка чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университета Западной Австралии. По данным издания Live Science, специалисты проанализировали данные исследования, которое длилось 23 года и задействовало 53 тысячи человек. Примерно 12 тысяч из них имели болезни сердца.

Эксперты изучили рацион участников и сделали вывод, что употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических артерий. Скорее всего, причина заключается в том, что элемент имеет противовоспалительные свойства.

Такое количество флавоноидов — 500 миллиграммов — содержится, к примеру, в чашке чая.

Ранее сообщалось, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

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Теги:
чай, Ученые



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