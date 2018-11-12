Диабет и гипертония: чем еще могут закончиться поздние приемы пищи

Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18:00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека, к такому выводу пришла группа ученых из Американской кардиологической ассоциации, пишет РИА Новости.

Специалисты решили изучить взаимосвязь между развитием таких болезней, как диабет, ожирение и гипертония, и временем приема пищи.

© Sputnik / Виталий Аньков Рак и гастрит: чем опасен ночной жор

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема ими пищи в течение двух дней.

Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18:00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.

По мнению ведущего автора исследования, постдокторанта Нур Макарем, данное явление можно объяснить нарушением биологических ритмов человека из-за неправильного образа жизни, что в свою очередь приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний.