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Пассажир садится в автобус

Новые автобусные маршруты появились в Ташкенте

Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Движение автобусов по двум новым маршрутам началось в столице Узбекистана 12 ноября.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Новые автобусные маршруты появились в столице Узбекистана с 12 ноября, сообщает сайт "Ташкентский автобус".

Автобус по маршруту №120 будет следовать от автостанции "Метро Чорсу" по улицам Заркайнар, Сагбан и Келескому шоссе до дехканского рынка в Келесе. Маршрут обслуживает автобусный парк №3. Ездить по нему будут автобусы марки Isuzu.

Автобусы
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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Маршрут №183 будет начинаться от остановки "Товарная станция" и пройдет по улицам Эльбек, Алимкент, Корасу, Иззат, Бешарык, через рынок "Авиасозлар" (Кадышева), затем по улицам Авиасозлар, Зумрад, Шохимардан, Иззат, Муйнак, Ферганское шоссе, с заездом к рынку "Куйлюк", потом по Бектемирскому шоссе, улицам Собира Рахимова и Шоликор до поселка Бинокор. Маршрут обслуживает автобусный парк №5. На нем также будут курсировать автобусы марки Isuzu.

Как сообщалось ранее, до конца года планируется доставить в Ташкент 80 автобусов марки Isuzu. Новые машины должны помочь оптимизировать движение общественного транспорта и создать комфортные условия для пассажиров.

 




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