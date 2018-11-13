Новые автобусные маршруты появились в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Новые автобусные маршруты появились в столице Узбекистана с 12 ноября, сообщает сайт "Ташкентский автобус".

Автобус по маршруту №120 будет следовать от автостанции "Метро Чорсу" по улицам Заркайнар, Сагбан и Келескому шоссе до дехканского рынка в Келесе. Маршрут обслуживает автобусный парк №3. Ездить по нему будут автобусы марки Isuzu.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте нашли замену горящим автобусам

Маршрут №183 будет начинаться от остановки "Товарная станция" и пройдет по улицам Эльбек, Алимкент, Корасу, Иззат, Бешарык, через рынок "Авиасозлар" (Кадышева), затем по улицам Авиасозлар, Зумрад, Шохимардан, Иззат, Муйнак, Ферганское шоссе, с заездом к рынку "Куйлюк", потом по Бектемирскому шоссе, улицам Собира Рахимова и Шоликор до поселка Бинокор. Маршрут обслуживает автобусный парк №5. На нем также будут курсировать автобусы марки Isuzu.

Как сообщалось ранее, до конца года планируется доставить в Ташкент 80 автобусов марки Isuzu. Новые машины должны помочь оптимизировать движение общественного транспорта и создать комфортные условия для пассажиров.