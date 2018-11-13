В Казахстане запретили "Вазар" – препарат, вызывающий рак

Опасность лекарств с валсартаном для жизни и здоровья подтвердила специально созданная комиссия Комитета фармации Минздрава республики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Минздраве Казахстана подтвердили выводы специально созданной комиссии об опасности для жизни и здоровья препарата "Вазар", сообщает Sputnik Казахстан.

При этом в Комитете фармации подчеркивают, что лекарство нельзя прекратить принимать без специального разрешения лечащего врача.

По данным специалистов, препарат в большом количестве и при постоянном приеме вызывает тяжелые заболевания, вплоть до рака.

Помимо "Вазара", из аптек в ближайшее время планируют изъять другие лекарства с содержанием валсартана – "Нортиван" и "Вазар Н".

Опасность связана с содержанием N-нитрозодиметиламина - соединения, приводящего к онкологическим заболеваниям. Подобные препараты обычно выписывают пациентам с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта.