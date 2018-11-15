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Детский медицинский центр откроется в Ташкенте в 2020 году

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Медучреждение будет рассчитано на 280 койко-мест и 250 посещений в день.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В 2020 году в Ташкенте откроется детский многопрофильный медицинский центр. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Медучреждение оснастят профильным оборудованием. Там установят томограф, аппарат интерференцтерапии, томограф, цифровой рентгеновский и флюороскопический аппараты. Врачи будут проводить в центре более полутора тысяч операций в год.

Комплекс создается Узбекистаном совместно с Фондом экономического развития и сотрудничества Кореи. Его стоимость составляет 130,58 миллиона долларов.

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Ранее сообщалось, что узбекско-южнокорейское СП Gold-Dream создаст современный центр медицинской диагностики на базе ГУП "Областной центр медицинской диагностики" в Намангане. На реализацию проекта потратят 30 миллионов долларов.

В будущем году Узбекистан планирует направить на развитие сферы здравоохранения на 30% больше бюджетных средств, чем в нынешнем. Президент страны Шавкат Мирзиёев поручил разработать проект концепции развития системы до 2025 года.

Теги:
Узбекистан, Медицина



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