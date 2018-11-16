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Проведение лабораторных исследований

Ученые рассказали о новом признаке появления рака

ADALBERTO ROQUE / AFP
Общество
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Американские исследователи провели опыты на мышах.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Ученые из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили новый признак появления рака. По данным, опубликованным на научном портале MedicalXpress, о скором развитии заболевания свидетельствует увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы второго типа (SGLT2). 

До этого эксперты считали, что опухоли получают глюкозу, необходимую для выживания и роста, прежде всего при помощи глюкозных транспортеров (GLUT), несмотря на то, что некоторым видам рака нужен SGLT2.

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© Sputnik / Виталий Аньков
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 Изучающие рак легких специалисты с помощью позитронно-эмиссионной томографии проследили за поведением натрийзависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках у мышей. Обнаружилось, что изначально эти клетки изначально "питались" SGLT2, а не GLUT.

Онкологи считают, что изменение концентрации данного элемента в организме может являться новым биологическим признаком, который сможет помочь диагностировать предраковое состояние или заболевание на ранней стадии. Тогда его будет гораздо легче лечить. Эксперты убеждены: их открытие и облегчит лечение злокачественной опухоли, и предотвратит ее возникновение.

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Теги:
Ученые, рак



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