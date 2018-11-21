Исследование: как аспирин поможет в борьбе с раком

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Ученые из Лидского университета, одного из крупнейших в Великобритании, выяснили, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) способствуют уменьшению количества предраковых полипов у пациентов с высоким риском развития рака кишечника. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Исследователи распределили более 700 пациентов из 53 больниц по четырем группам. Каждый день в течение года первая должна была принимать по 300 миллиграммов аспирина, вторая — два грамма ЭПК, третья — оба вещества, а четвертая — плацебо.

© Sputnik / Асатур Есаянц Зеленый чай и гранат снижают риск возникновения рака

Колоноскопия показала, что у людей в первой группе количество предраковых полипов уменьшилось на 22% по сравнению с теми, кто принимал "пустышку". У членов второй группы — на 9%, что не является статистически важным результатом, однако у них было на 25% меньше полипов в левой части кишечника по сравнению с четвертой группой.

Самый значительный результат показала третья группа, но ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что в США специалистам удалось выявить новый признак рака.