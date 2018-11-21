Исследование: как аспирин поможет в борьбе с раком

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Ученые из Лидского университета, одного из крупнейших в Великобритании, выяснили, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) способствуют уменьшению количества предраковых полипов у пациентов с высоким риском развития рака кишечника. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.
Исследователи распределили более 700 пациентов из 53 больниц по четырем группам. Каждый день в течение года первая должна была принимать по 300 миллиграммов аспирина, вторая — два грамма ЭПК, третья — оба вещества, а четвертая — плацебо.
Самый значительный результат показала третья группа, но ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования.
Ранее сообщалось, что в США специалистам удалось выявить новый признак рака.