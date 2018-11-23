Не люди, а золото: Шавкат Мирзиёев поздравил Навоийский комбинат с юбилеем

Навоийский горно-металлургический комбинат — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив Навоийского горно-металлургического комбината и жителей города Навои с 60-летием предприятия. Он отметил, что рабочие и специалисты создали в пустыне Кызылкум мощный промышленный комплекс с развитой инфраструктурой.

"Государство уделяет первостепенное внимание всестороннему развитию Навоийского горно-металлургического комбината. В частности, в рамках выполнения программы развития НГМК до 2026 года поэтапно будет реализовано около 30 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 3 миллиардов долларов, создано более 30 тысяч рабочих мест", — говорится в публикации на официальном сайте президента страны.

По словам главы государства, многотысячный коллектив предприятия активно участвует в масштабных преобразованиях, проводимых в республике, обновлении и модернизации национальной экономики и страны в целом.

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Ранее сообщалось, что комбинат в 2018-2027 годах осуществит проект по расширению добычи золота на карьере "Мурунтау" стоимостью 733,9 миллиона долларов.