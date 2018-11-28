Узбекистанцам помогут избежать трагедий в отопительный период

С 25 ноября по 25 декабря 2018 года в стране проходит специальный месячник. В Ташкенте работает горячая линия.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявлен "Месяц профилактики чрезвычайных ситуаций в отопительный период осенне-зимнего сезона", сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента. В публикации отмечается: как показывает статистика, с наступлением холодов граждане не всегда придерживаются техники безопасности при отоплении жилых и нежилых помещений. Иногда это приводит к трагедиям.

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"Давайте проявим чуткость и активность в предотвращении чрезвычайных ситуаций и проведем зимний сезон без горьких слез", — призвала пресс-служба.

В течение всего отопительного периода в Ташкенте будет работать горячая линия. Жители города могут позвонить по номерам (71) 245 90 50 или 1050 и получить практическую помощь, консультации, а также высказать идеи или возражения. Специалисты работают круглосуточно.

Напомним, на прошлой неделе в Ташкенте прошли показательные тактико-специальные учения по подготовке к отопительному сезону. Службы и организации, ответственные за подготовку и безаварийное функционирование коммунально-энергетических сетей, обеспечение населения электричеством, горячей водой и теплом, отрабатывали взаимодействие.

Кроме того, после участившихся случаев отравления угарным газом по решению правительства республики для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.