Перевернуть руками горы: как искали и ищут золото в Узбекистане

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский весьма скептически отнесся к идее о легализации деятельности золотодобытчиков в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Нынешние золотодобывающие предприятия в Узбекистане ведут свою историю еще с советских времен, рассказал Sputnik Узбекистан председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.

По его словам, в республике есть два крупных предприятия. Одно из них – Мурунтау. Его карьеры приближаются к глубине в километр. Сегодня там очень низкое содержание золота. Другое – Алмалыкское предприятие.

Также было небольшое объединение Узбекзолото, которое добывало небольшие россыпи.

© Sputnik / Игорь Михалев Золото без риска: в Узбекистане легализуют деятельность старателей

Когда Союз распался, Узбекистан не приватизировал свои "золотые" предприятия, они остались государственными. По сей день там продолжается добыча, однако, естественно, уже не в таких объемах.

Комментируя новость о том, что власти республики намерены узаконить добычу золота населением, Виктор Таракановский отметил, что содержание золота на месторождениях настолько низкое, что отдельному старателю трудно будет добыть достаточное количество.

"Для того чтобы добыть золото на месторождении Мурунтау, нужно перевернуть миллиарды тонн скальных пород. Их невозможно взять рукой и лопатой, необходимо море техники, так как надо бурить, взрывать слои пород…", - пояснил он.

А слова о том, что запасы золота на Мурунтау оцениваются в 4 тысячи тонн, эксперт назвал просто сказкой.

Он уверен, что от физических лиц Узбекистан никакого прироста запасов золота не получит. Хотя если вдруг человек найдет золото, то это будет для него лично выгодно.

"Если предположить, что человек за год добудет 100-200 граммов золота, то он спокойно прокормит свою семью. Грамм золота стоит примерно 40 долларов, то есть он получит порядка 8 тысяч долларов.

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Для сравнения: узбекистанец, работающий на золото-обогатительных фабриках с использованием передовых технологий, получает порядка 10 тысяч рублей в месяц, или 120 тысяч рублей в год.