Почему не работают Facebook и YouTube: объяснение "Узбектелекома"

Сегодня Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций проводит конференцию, на которой "Узбектелеком" отчитывается о решении проблем, связанных с интернетом.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Компания "Узбектелеком" впервые дала официальный комментарий относительно проблем с доступом к Facebook и YouTube. По словам Алишера Зуфарова, начальника управления по развитию продаж и обслуживания компании, они связаны с общемировой заменой криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета >>>

Зуфаров рассказал, что "Узбектелеком" предложил Facebook и YouTube сотрудничество и планирует наладить с ними взаимодействие. По его словам, компания заинтересована в решении этой проблемы не меньше, чем пользователи сайтов, поскольку этот вопрос также влияет на генерацию сетевого трафика и доход компании.

"Мы вплотную занимаемся решением этой проблемы, и как только будет результат, мы тут же известим всех об этом. В том, что эта проблема решаема, никто не сомневается. Требуется лишь немного времени. В особых случаях технологии диктуют свои правила. Мы рассчитываем на ваше понимание", — сказал Зуфаров.

Министерство работает над решением этой проблемы совместно с национальным оператором и другими ведомствами, сообщил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

"Я сам, честно говоря, жду, когда этот вопрос решится, потому что пользоваться VPN иногда становится неудобно", — отметил чиновник.

Вне зоны доступа: туристам не хватило интернета в Узбекистане >>>

Напомним, что к 2020 году скорость подключения к Всемирной сети должна быть доведена до уровня стран СНГ — такое поручение дал президент страны. Пока что республика находится на 110-м месте рейтинга по скорости интернета, сформированного Speedtest Global Index.