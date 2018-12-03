В МВД России оценили миграционную ситуацию в Москве

Численность иностранных граждан в Москве на протяжении последних лет остается стабильной.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Миграционную ситуацию в столице РФ можно назвать стабильной, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник. По данным на этот год, на территории города находились 1,454 миллиона иностранных граждан, пишет Sputnik Таджикистан.

Дудник отметил, что последние несколько лет в Москве стабильна не только численность иностранных граждан, но и соотношение миграционных потоков. В безвизовом порядке в страну прибыли 1,287 миллиона человек, большинство — из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Украины.

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Ранее в Министерстве занятости и трудовых отношений республики сообщили, что денежные переводы трудовых мигрантов к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов.