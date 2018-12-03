21:16 03 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала

В МВД России оценили миграционную ситуацию в Москве

© Sputnik / Антон Белицкий
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0

Численность иностранных граждан в Москве на протяжении последних лет остается стабильной.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Миграционную ситуацию в столице РФ можно назвать стабильной, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник. По данным на этот год, на территории города находились 1,454 миллиона иностранных граждан, пишет Sputnik Таджикистан.

Дудник отметил, что последние несколько лет в Москве стабильна не только численность иностранных граждан, но и соотношение миграционных потоков. В безвизовом порядке в страну прибыли 1,287 миллиона человек, большинство — из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Украины.

Узбекистан стал членом Международной организации по миграции >>>

Ранее в Министерстве занятости и трудовых отношений республики сообщили, что денежные переводы трудовых мигрантов к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиарда долларов.

По теме

Мосейкина о том, где мигранту можно бесплатно изучать русский язык
Мигрантам из Узбекистана хотят упростить отъезд в Россию
Рязанцев объяснил, как зарабатывающие в России мигранты укрепляют ее рубежи
Теги:
Россия, Узбекистан, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Пятилетие со звездами: что пожелали МИА "Россия сегодня" под елочкой в ГУМе
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054