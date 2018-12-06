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В Ташкенте текстильный институт возглавил новый ректор

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Новый глава вуза является доктором технических наук.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана назначило нового ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста.

Баходиржон Онорбоев назначен исполняющим обязанности ректора. На этом посту он сменил Салохиддина Юнусова.

Ранее Онорбоев работал главным специалистом информационно-аналитического департамента по вопросам образования и науки кабинета министров Узбекистана.

Напомним, в ноябре руководство института обсуждало сотрудничество в области образования с Парижской международной академией моды.

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Теги:
ректор, текстиль, Ташкент, Узбекистан



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