В Ташкенте текстильный институт возглавил новый ректор

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана назначило нового ректора Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста.

Баходиржон Онорбоев назначен исполняющим обязанности ректора. На этом посту он сменил Салохиддина Юнусова.

Ранее Онорбоев работал главным специалистом информационно-аналитического департамента по вопросам образования и науки кабинета министров Узбекистана.

Напомним, в ноябре руководство института обсуждало сотрудничество в области образования с Парижской международной академией моды.