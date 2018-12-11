МВД Узбекистана и Казахстана будут вместе бороться с наркотрафиком

От Узбекистана в переговорах участвовал заместитель главы МВД республики Даврон Назармухамедов.

ТАШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. В Алматы МВД Узбекистана и Казахстана организовали очередное заседание координационной рабочей группы, сообщило управление по связям с общественностью и СМИ узбекистанского ведомства.

Стороны договорились активизировать практическое взаимодействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

По информации управления, делегации сторон возглавили первые заместители глав МВД Узбекистана и Казахстана Даврон Назармухамедов и Жанат Сулейменов.

© Sputnik / Алексей Даничев Наркотики и сигареты публично сожгли в Туркменистане

"В работе заседания были рассмотрены меры по взаимодействию в противодействии трансграничной преступности, терроризму и экстремизму, наркотрафику, незаконной миграции, торговле людьми, приграничному сотрудничеству в данной области, а также расширению профессионального партнерства", - говорится в сообщении МВД Узбекистана.

По итогам встречи стороны договорились продолжить интенсивное сотрудничество, придать ему как можно больший практический потенциал, добавили в министерстве. В рамках визита делегация МВД Узбекистана также ознакомилась с деятельностью Центрального оперативного управления департамента полиции Алматы и учебным центром боевой и методической подготовки для подразделений специального назначения МВД Казахстана.