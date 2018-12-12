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Узбекские депутаты и журналисты посетят АЭС под Воронежем

© Sputnik / Владимир Богатырев
Общество
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В начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС в республике.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента и представители СМИ Узбекистана планируют посетить АЭС в Воронежской области, сообщает МИД республики.

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"Двенадцатого декабря в Нововоронеж Воронежской области (Россия) отбывает делегация Узбекистана, в которую входят группа депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса, представитель Министерства юстиции, а также журналисты информационных агентств "Дуне", "Туркистон-пресс", телерадиоканала "Узбекистан 24", ряда интернет-ресурсов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Делегация намерена ознакомиться с деятельностью одной из старейших промышленных атомных электростанций на пространстве бывшего СССР – Нововоронежской АЭС.

В начале сентября российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября. По данным Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана ("Узатом"), строительство станции может начаться в 2020 году.

 

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Теги:
Россия, АЭС, Воронеж, Узбекистан



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