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Делегация Узбекистана посетит венгерскую АЭС "Пакш"

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Представители республики ознакомятся с законодательством страны в сфере атомной энергетики.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Делегация Узбекистана в рамках ознакомительного визита в Венгрию посетит единственную в стране действующую атомную электростанцию "Пакш", сообщили в пресс-службе Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана ("Узатом"). Поездка запланирована на январь следующего года.

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"Данные договоренности были достигнуты в ходе переговоров генерального директора агентства "Узатом" Журабека Мирзамахмудова в городе Будапешт 4 декабря текущего года в рамках Будапештского энергетического саммита BEST 2018", — уточнили в пресс-службе.

Глава агентства Узатом принял участие в работе Будапештского энергетического саммита BEST 2018
Пресс-служба агентства "Узатом"
Глава агентства "Узатом" принял участие в работе Будапештского энергетического саммита BEST 2018

В рамках саммита прошел форум, на котором участники обсудили вопросы и проблемы развития энергетики, возобновляемых и альтернативных источников энергии, сектора природного газа. Журабек Мирзамахмудов рассказал о проекте строительство АЭС в Узбекистане, работах и планах.

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Будапештский энергетический саммит BEST 2018 является одной из главных профильных конференций в Европе. Мероприятие проводится ежегодно.

В этом году в нем приняли участие более 300 руководителей ведущих энергетических компаний, экспертов, представителей правительства и ведущих европейских политиков.

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Теги:
атомная энергетика, АЭС, Венгрия



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