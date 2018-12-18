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Сотрудник ГАИ

ГУВД обещает расследовать факт оскорбления водителя инспектором ДПС

Sputnik
Общество
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Инспектор, допустивший грубость в отношении водителя, будет наказан, обещают в ГУВД.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. ГУВД Ташкента сообщает, что назначило служебное расследование в отношении инспектора ДПС, нагрубившего водителю

"ГУВД назначено служебное расследование в отношении инспектора ДПС, чье грубое обращение с водителем, имевшее место 26 июня текущего года на ул. Беш-арик в Яшнабадском районе, было заснято на видео и опубликовано в социальных сетях", - говорится в сообщении.

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Сотрудник ГАИ
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Ранее в сети появилось видео, на котором правоохранитель угрожает водителю в тот момент. Его даже не смутил тот факт, что водитель автомобиля Matiz снимал его на мобильный телефон.

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