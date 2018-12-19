Новостройка от президента: Мирзиёев подарил квартиру молодой спортсменке

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Спортсменка Шохсанам Тошпулатова получила ключи от двухкомнатной квартиры в подарок от главы государства в ходе его визита в Кашкадарьинскую область, сообщает "Народное слово".

Шохсанам 21 год. Она является чемпионкой Узбекистана по плаванию и победительницей Параазиатских игр. В настоящее время учится в Каршинском государственном университете.

Подарок от главы государства она получила в свой день рождения.

За несколько дней до этого Шохсанам вместе с тренером и коллегами по спорту побывала в новом комплексе водного спорта, где пообщалась с Шавкатом Мирзиёевым, поделилась с ним своими планами на будущее.

В день торжественного вручения ключей поздравить Шохсанам с новосельем пришли родственники, однокурсники, коллеги по спорту, наставники, а также представители общественности.

На сегодняшний день в арсенале Шохсанам свыше 300 медалей, причем большая часть из них — высшей пробы. Ранее юная спортсменка награждалась медалью "Жасорат".

В Ташкенте ключи от 48 квартир вручили малообеспеченным семьям >>>