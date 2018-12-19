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Гульнара Каримова

В Узбекистане прокомментировали продление санкций в отношении Каримовой

Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Ранее президент США Дональд Трамп в письме членам конгресса сообщил, что на основании закона Магнитского продлил санкции в отношении 13 человек по всему миру, а также связанных с ними 39 физических лиц и компаний.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Продление санкций в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары на основании закона Магнитского — исключительное дело властей США, заявил РИА Новости представитель Генеральной прокураты республики.

"Продление санкционных списков — исключительно дело правительства США", — сказал собеседник. По его словам, Гульнара Каримова осуждена и отбывает наказание.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. Сейчас женщина находится в заключении.

Гульнара Каримова
Sputnik / Валерий Левитин
США продлили санкции против Гульнары Каримовой
В июле 2017 года года прокуратура республики сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного ущерба, как сообщалось, составила около двух миллиардов долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах мира, включая Россию, на сумму более полутора миллиардов долларов.

Гульнару Каримову внесли в санкционный список по "глобальному закону Магнитского" в декабре того же года. По данным Министерства финансов США, она "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".

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США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, ответственных, по мнению американских властей, за нарушение прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

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Теги:
санкции, Генеральная прокуратура Узбекистана, Гульнара Каримова



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