В Узбекистане археологи обнаружили подобие Великой Китайской стены

По мнению ученых, крепость была разрушена во время штурма.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Сотрудники Института археологии РАН совместно с коллегами из Института искусствознания Академии наук Узбекистана выяснили, что на северной границе древней Бактрии в III веке до нашей эры существовала единая фортификационная система, которая перекрывала границу и защищала оазисы Бактрии от набегов кочевников, сообщила пресс-служба Института археологии.

Бактрия - историческая область на сопредельных территориях Таджикистана, Узбекистана и Афганистана между горной цепью Гиндукуш на юге и Ферганской долиной на севере. Столицей страны был город Бактры на территории северного Афганистана.

Российские и узбекские эксперты изучили бактрийскую пограничную крепость Узундару и доказали, что она была частью этой большой фортификационной системы. В результате раскопок 2018 года ученые полностью раскрыли цитадель крепости, составили подробный архитектурный план и получили богатый археологический материал, свидетельствующий о строительстве, жизни и предполагаемой гибели крепости в результате штурма.

"Мы получили уникальный образец, причем это первый и пока единственный образец восточной эллинистической крепости раннего селевкидского времени. Новые данные позволяют утверждать, что крепость Узундара входила в единую систему фортификации. Расположенные здесь воинские гарнизоны неусыпно вели свою службу на протяжении полутора сотни лет", - отметила руководитель бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии Нигора Двуреченская.

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В центре Бактрии протекала река Окс (современная Амударья) - одна из самых крупных рек Среднеазиатского междуречья. По обе стороны от нее располагались плодородные долины и оазисы, окруженные с юга горной цепью Гиндукуш и отрогами Памира-Алая на востоке и севере. Долгое время ученые придерживались разных точек зрения относительно северной границы Бактрии: одни предполагали, что она проходит по Амударье, другие придерживались версии, что границы проходили выше, по отрогам Гиссарских гор. Открытия и новые данные, полученные в ходе исследования крепости Узундара, поставили точку в этом почти вековом споре и доказали, что граница проходила по горам Байсуна.

Данные, которые ученые собрали в 2018 году, доказывают, что горные цепи стали естественной границей, проходы между которыми контролировались крепостями, связанными между собой в единую систему фортификации, условно названной участниками экспедиции "Великой Бактрийской стеной".