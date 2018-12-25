Ташкентцев в Новый год развезут водители-Корбобо

Жителей узбекской столицы на новогодние праздники будут развозить автобусы, за рулем которых вместо привычных водителей в униформе предстанет сказочный персонаж — Корбобо.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В новогодние праздники на маршруты городского транспорта столицы выйдут водители, облаченные в костюмы Корбобо, сообщает пресс-служба "Тошшаҳартрансхизмат". Поездка в компании с таким персонажем должна поднять настроение пассажирам.

Подобная традиция существует уже не первый год, но в этот раз празднование Нового года планируется с особым размахом и колоритом.

Помимо новогодней атрибутики ташкентцев ждет и другой сюрприз от городских властей - 31-го декабря режим работы автобусов продлен на один час. Кроме того, до 10 января будут изменены схемы движения некоторых маршрутов.

Новогодняя сказка: как преобразился Ташкент к празднику =>>

Напомним, в этом году, согласно постановлению президента Узбекистана граждане республики будут отдыхать по 3 января.