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Алан Абдуллаев

Узбекистанец спас восемь человек из-под обломков дома в Магнитогорске

© Vk.com/ Алан Абдуллаев
Происшествия
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (11)
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Молодому человеку 23 года. В Магнитогорске он работает на стройке, занимается восточными единоборствами.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Узбекистанец Алан Абдуллаев спас восемь человек после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Утром 31 декабря он проснулся раньше шести утра, встал на колени и приготовился к намазу, пишет "Комсомольская правда". Тут раздался взрыв. Абдуллаев быстро переоделся и выбежал во двор.

"Увидел, как на обломках квартиры среди завалов женщина с ребенком. Сейчас уже трудно сказать, какой этаж там был. Я вскарабкался по завалам и помог им спуститься", — рассказал парень.

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© Ruptly .
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Когда к месту обрушения приехали спасатели, Алан вместе с ними отправился осматривать сохранившиеся части квартир. 

"В одной из них был пожар, а внутри — бабушка. Мне дали огнетушитель, и я залил пламя. Потом вывели пенсионерку. Далее мы со спасателями достали из-под завалов еще несколько человек. Всего в то утро я помог восьмерым. Я показывал спасателям, где видел людей, и мы лезли туда", — сказал Абдуллаев.

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В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек. 

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Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России провели осмотр частей завала, изъятых с места обрушения. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (11)
Теги:
узбекистанец, Россия, Взрыв



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